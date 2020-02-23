شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي : لا فرق بين ميليشيا الحوثي والإصلاح فكلاهما يمارس الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

اكد مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أنه لا يوجد كبير بين ميليشيا الحوثي، وميلشيا الإصلاح الإخونجية بإعتبار أن كلاهما يمارس الإرهاب .



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وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "لا يوجد فارق كبير بين مليشيات الحوثي وبين مليشيات الإصلاح الإخونجية ، كلاهما يمارس الإرهاب ، وكليهما يقاول بالدين ليحكم" .

وأضاف أن كلا الطرفين اضر بالبلد وأبنائه ، وكليهما ينفذان اجندة قوى إقليمية تسعى لإفشال التحالف العربي عسكرياً وسياسياً ، وكليهما ضد الجنوب وقضيته وتطلعاته .!

وتمارس ميليشيا الإصلاح إرهابها ضد المدنيين في محافظة شبوة التي يحتلها منذ أشهر .