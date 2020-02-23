شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الجمهورية يقيل محافظ المهرة ويعين آخر بديلاً عنه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 الخليج 365 أقال رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، محافظ محافظة المهرة، محمد سعيد باكريت، الذي قام بتعيينه عضواً في مجلس الشورى .

Advertisements وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2020م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/محمد علي ياسر محافظاً لمحافظة المهرة. وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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