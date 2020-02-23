شكرا لبحثكم عن خبر جثث ودماء على الطرقات السعودية تستفيق على فاجعة مؤلمة والضحايا رجال ونساء ( سبق ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت منطقة الأفلاج، التابعة للعاصمة السعودية الرياض، حادثًا مروعًا، خلال ساعات متاخرة امس السبت، حيث فوجىء قائدو المركبات بوجود جثث مضرجة بالدماء على إحدى الطرق.

وأفاد شهود عيان أن 12 شخصًا، بينهم 3 نساء مجهولات الهوية، لقوا حتفهم في حادث مروري، وقع بمنطقة صحراوية غربي الهدار في محافظة الأفلاج جنوب الرياض.

وكشفت صحيفة "سبق" السعودية، أن حادثًا مروعًا وقع بين مركبتين من نوع "سكويا"، بالقرب من عرق عسعس- غربي الهدار بمحافظة الأفلاج.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، أن الحادث تسبب في وفاة ثلاث نساء مجهولات الهوية، و8 رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية السيدات الثلاث، والاستدلال على ذويهم لاطلاعهم على الحادث، وتسلمهم جثامينهن تمهيدًا لإيداعهن مثواهن الأخير.

وسجلت السعودية أعلى معدل وفيات ناجمة عن الحوادث المرورية من بين دول مجموعة العشرين، بلغ 28.8 لكل 100 ألف نسمة، وبإجمالي 9031 حالة وفاة، وفقًا لتقرير "حالة السلامة المرورية" الصادر عن منظمة الصحة العالمية لعام 2019.