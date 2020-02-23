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صنعاء - ياسمين الخيامي - مشرف حوثي عديم الرحمة يبكي كل اليمنيين من شدة القهر ويهز وجدانهم داخل اليمن وخارجها بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا ( 2 صور مؤلمة )

2020/02/23 الساعة 08:45 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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