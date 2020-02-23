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صنعاء - ياسمين الخيامي - قرار رسمي صادم يقلب حياة الداعية الامارتي الشهير وسيم يوسف رأسا على عقب..شاهد ردة فعل الداعية وسيم على هذا القرار الصادم

أكدت إدارة مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي أن وسيم يوسف "لم يعد إماما وخطيبا للجامع".

وقالت الإدارة على حسابها على موقع إنستغرام إن يوسف أصبح خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.

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قرار رسمي صادم يقلب حياة الداعية الامارتي الشهير وسيم يوسف رأسا على عقب..شاهد ردة فعل الداعية وسيم على هذا القرار الصادم

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وقبل أيام، قال وسيم يوسف على حسابه على تويتر إنه تم تعيينه "خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، إضافة لمهامه".

وأضاف يوسف "شكرا قيادتي وشكرا لولاة الأمر حفظهم الله على هذه الثقة الغالية".

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار، الذي وصفوه بأنه قرار صائب وعقاب للداعية المثير للجدل الذي تمادى في الكثير من القضايا الدينية وأثار جدلا واسعا بسبب آرائه وتغريداته التي تمس قيم الدين وعادات ومبادئ المجتمع الإسلامي ونشر الفتنة والإساءة للشعوب الخليجية.