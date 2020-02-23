شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الحوثى تستهدف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 جددت ميليشيات الحوثى الانقلابية، السبت، استهداف نقاط الرقابة لضباط الارتباط المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار الاممية فى مدينة الحديدة، غربى اليمن.

Advertisements يأتى هذا الاستهداف - الذى اعتبرته القوات المشتركة فى الساحل الغربى خرقا صارخا لاتفاق ستوكهولم - بعد 5 أيام من اجتماع مشترك لضباط الارتباط برئاسة نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة، الألمانية دانييلا روسلاك. وقال الإعلام العسكرى للقوات المشتركة - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن الميليشيات الحوثية استهدفت بعدة طلقات طقم إمداد نقطة الرقابة المتمركزة فى سيتى ماكس بشارع صنعاء. يذكر أن نقاط المراقبة - التى تم إقرارها ونشرها فى نوفمبر الماضى - ما زالت هشة بسبب تزايد الخروقات الحوثية وضعف الرقابة الأممية والتى وجدت للحد من خروقات وقف إطلاق النار، المتوافق عليه بموجب اتفاق استوكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة فى ديسمبر 2018

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثى تستهدف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.