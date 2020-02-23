بالصورة.. ذئب يحاول التهام رجل مسن في المهرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة

تمكن مسن يمني من خنق ذئب بعد أن هاجمه الأخير وهو أعزل من السلاح.

ووقعت الحادثة، الجمعة الفائتة، في محافظة المهرة، أقصى شرق البلاد، عندما هاجم الذئب المسن سالم بلحاف.

وأصيب سالم بجروح بليغة في أجزاء مختلفة من جسده؛ بما في ذلك وجهه ويديه، حسب موقع صحيفة الشارع.

و قال سالم: رغم كبر سني إلا أني قاومت، بكل شدة، الذئب المفترس، الذي كان قتاله لي قتال الجائع، يريد أن يأكلني.