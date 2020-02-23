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يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس الوزراء معين عبدالملك ومدير مكتبه يغادرن بشكل مفاجئ الرياض ويستقرون في هذه الدولتين تفاصيل حصرية :

غادر رئيس الوزراء معين عبدالملك العاصمة السعودية بعد لقاء قصير جمعه برئيس الجمهورية برفقة نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي لحفظ ماء الوجه لرئيس الوزراء قبل منحه اجازة طويله وتكليف نائب رئيس الوزراء بالقيام بأعماله نظرا لفشله في التعاطي مع بنود ونصوص اتفاق الرياض وكذلك الإهمال الاقتصادي الذي صاحب فترة عملة ومنها سوء استخدام الوديعة السعودية.

وأفادت المصادر أن النائب العام طلب من رئيس الجمهورية اقالة مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة ورفع الحصانة عليه وذلك لتحقيق معه في ملفات فساد يعود زمنها إلى عام ٢٠١٠ وتضاعفت خلال رئاستها لهيئة عقارات وأراضي الدولة وكذلك مدير مكتب رئيس الوزراء.

المصادر أكدت أن باحارثة وصل إلى العاصمة الأردنية عمان حيث يحسن في احد الفلل الراقية والتي يبلغ قيمتها مليوني دولار أمريكي بينما غادر رئيس الوزراء إلى القاهرة وحيدا ليستقر في التجمع الخامس لتلاحقهم لعنات ابناء عدن الذي في عهدهم باعوا واشتروا رغيف الخبز في السوق السوداء