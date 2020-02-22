شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بفستان مكشوف ومثير يبرز أماكن حساسة في جسمها (صورة صادمة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي - خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار إليها فى العرض الخاص الذى أقيم أمس لفيلم "صندوق الدنيا" حيث شاركت ظهرت بإطلالة جريئة.

وحرصت رانيا يوسف على المشاركة فى العرض الخاص للفيلم والذى تنافس به فى موسم نصف العام وذلك بعد فشل فيلمها الأخير "دماغ شيطان".

وارتدت رانيا يوسف فى العرض الخاص فستانا أبيض قصيرا وبه فتحة من الجانب.

يذكر أن عرض للفنانة رانيا يوسف فيلم "دماغ شيطان" والذى شاركها البطولة فيه أيضا الفنان باسم سمرة ولكن الفيلم تم رفعه من دور العرض بسبب فشل تحقيقه لنجاح بدور العرض.

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