شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : زعيم الحوثيين يفاجئ الجميع ويطلق تصريح جديد حول التدوال بالعملة الجديدة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements كد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة أجرت إصلاحات هامة ، شملت إنهاء احتكار وتوريد المشتقات النفطية والرقابة على مناقصاتها وآليات دفع المرتبات وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمجلس الاقتصادي الأعلى وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمحاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتفعيل نشاطها. وأشاد رئيس الوزراء، بالدعم…

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