شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : طيران التحالف يواصل غاراته على محافظتي صعدة والجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل طيران التحالف، اليوم السبت، غاراته على مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضحت مصادر محلية في محافظة صعدة أن طيران التحالف السعودي الإماراتي استهدف بغارتين منطقة الحمزات بمديرية سحار فيما لا زال تحليق الطيران مستمر إلى لحظة كتابة الخبر. جديد "الخليج 365" Advertisements وأشارت المصادر إلى أن الجيش السعودي استهدف بقصف صاروحي ومدفعي مناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا الحدودية في ذات المحافظة. وفي الجوف شن طيران التحالف بـ7 غارات على مديريتي الغيل والمتون، فيما شن الطيران غارة أخرى على منطقة العقبة بمديرية خب والشغف.

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