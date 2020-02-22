عـــــــاجل : العكيمي يفجرها مدويه ويوجه تحذير هام وطارئ لكل قبائل ذمار وإب وخولان وارحب ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements جه الشيخ القبلي عبدالله العكيمي، تحذير هام وعاجل لقبائل أرحب وخولان وذمار وإب .

وخاطب العكيمي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر ” تويتر “، رصدها ” المشهد اليمني ” كافة القبائل المذكورة قائلا:” نحن نعلم أن الدورات الثقافية التي يعقدها الحوثيين لأبناءكم قد دمغت عقولهم وجعلتهم يتمردون عليكم

فلا تلومونا إذا أعدناهم اليكم جثثا”.

وتابع: مانعدكم به أن أطفالكم الذين سنقبض عليهم سنعيدهم اليكم بعد تأهيلهم وذلك بحق الروابط القبلية التي بيننا وبينكم.

والتهمت جبهات الجوف مئات القتلى من أبناء القبائل الذين يقاتلون في صفوف مليشيا الحوثي ضد قوات الجيش اليمني والمقاومة.

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