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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انتحار معنفة سعودية من أعلى أحد المباني في “المملكة” والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وش سالفة الهاشتاق؟@AbtWhaat
#انتحار_معنفه
انطلق الهاشتاق من هذه التغريدة التي احتوت على فيديو يقال أنه لفتاه رمت بنفسها من أعلى مبنى، ويطلب صاحب التغريدة إضافة سنابه لمعرفة التفاصيل، ولا يوجد أي معلومات إضافيه حول الحادثة.
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#انتحار_معنفه
انطلق الهاشتاق من هذه التغريدة التي احتوت على فيديو يقال أنه لفتاه رمت بنفسها من أعلى مبنى، ويطلب صاحب التغريدة إضافة سنابه لمعرفة التفاصيل، ولا يوجد أي معلومات إضافيه حول الحادثة. pic.twitter.com/I1F1LA7nMy
Advertisements— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat)
#انتحار_معنفه— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) February 21, 2020
انطلق الهاشتاق من هذه التغريدة التي احتوت على فيديو يقال أنه لفتاه رمت بنفسها من أعلى مبنى، ويطلب صاحب التغريدة إضافة سنابه لمعرفة التفاصيل، ولا يوجد أي معلومات إضافيه حول الحادثة. pic.twitter.com/I1F1LA7nMy
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#انتحار_معنفه— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) February 21, 2020
انطلق الهاشتاق من هذه التغريدة التي احتوت على فيديو يقال أنه لفتاه رمت بنفسها من أعلى مبنى، ويطلب صاحب التغريدة إضافة سنابه لمعرفة التفاصيل، ولا يوجد أي معلومات إضافيه حول الحادثة. pic.twitter.com/I1F1LA7nMy
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.