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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو أشعل جدلاً في الكويت.. مراهقان يتحرشان بـ4 فتيات في أحد المجمعات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر حساب كويتي على موقع “تويتر” فيديو لملاحقة مراهقين اثنين، أربعة مراهقات والتحرش بهنّ في أحد المجمعات التجارية في الكويت .
ويُظهر المقطع الذي نشره حساب “تفتيش”، مراهقين يمشيان وراء أربع فتيات في المجمع، بينما قال مغرّدون إنهم يتحرّشون بهنّ .
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وهاجم بعضُ المغردين المراهقات وألقوا باللوم عليهنّ بسبب ملابسهنّ الضيقة، فيما عبرّ اخرون عن سخطهم من تصرف المراهقيْن، وقسم ثالث لامَ المصّور .
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