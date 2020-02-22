الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لتشكيل قتالي معادي في سماء مديرية نهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلن المتحدثُ الرسمي للقوات المسلحة، العميد يحيى سريع، التصدي لتشكيل قتالي معادي في سماء مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وقال العميد يحي سريع في تصريح له اليوم، “إن الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من التصدي لتشكيل قتالي معادي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ فاطر-1 في سماء مديرية نهم وتم إجبارها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذها اي مهام عدائية”.

وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت، الأسبوع المنصرم، طائرة حربيه نوع تورنيدو تابعة لتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في سماء محافظة الجوف وهي تقوم بمهام عدائية’’ بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنولوجيا حديثة.

ودخلت منظومة فاطر 1 خط المعركة في العام 2017م ونفذت أول عملية تصدي بتاريخ 27أكتوبر 2017م، وسجلت أول عملية إصابة هدف معادي في الثامن من يناير 2018م. . أما في 25من يناير 2018م فاستخدمت المنظومة في محافظة الحديدة ، كما تمكنت المنظومة من التصدي لطائرات العدوان الحربية منها إف 16 وإف 15 وميراج وتايفون.

وأعلن ناطق الجيش، الخميس الماضي، أن القوت المسلحة ستزيح الستار خلال الأيام القادمة عن عدد من منظومات الدفاع الجوي التي دخلت الخدمة مؤخرا، والتي ستدخل الخدمة خلال الأيام القادمة.. مؤكدة أن هذه المنظومات تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة ولها تجارب ناجحة في إسقاط عدد كبير من الطائرات الاستطلاعية المقاتلة والطائرات الحربية.