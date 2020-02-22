شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد رسمي مزلزل لحكومة صنعاء بعد تهديد تحالف العدوان بإستهداف العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بارك ناطق حكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام ضيف الله الشامي للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني عملية “توزان الردع الثالثة” في العمق السعودي. جديد "الخليج 365" Advertisements وأشار ناطق الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أهمية هذه العملية النوعية التي جاءت نتيجة استمرار العدوان في استهداف الأطفال والنساء والمواطنين بمختلف المحافظات وأخرها المجزرة المروعة بالجوف. وأكد أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الإيدي إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم.. لافتا إلى أن المواقع الاستراتيجية والحيوية في المملكة لن تكون بمنآى عن الاستهداف إذا لم يجنح النظام السعودي للسلام والتوقف عن عدوانه وحصاره للشعب اليمني.

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