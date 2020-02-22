شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : التحالف يكشف تفاصيل هجمات حوثية صاروخية جديدة على السعودية ويحدد مكان إطلاقها من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements علن التحالف في اليمن عن تمكن قوات الدفاع الجوي السعودي من إعتراض، صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون في وقت مُبكر من صباح الجمعة، باتجاه مدن عدة بالمملكة. وأوضح المتحدث باسم التحالف في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الحوثية عند الساعة 12:30، بعد منتصف الليل الجمعة(بالتوقيت المحلي)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس). وأضاف المالكي أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة مُتعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وذكر مُتحدث التحالف في اليمن أن العاصمة اليمنية صنعاء، أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل الحوثيين تجاه أراضي المملكة. وقال المالكي إن قيادة التحالف ستستمر في تنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة "بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية".

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