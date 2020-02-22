شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بيان عاجل صادر عن شركة النفط اليمنية في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة، السفينة “سيلين” المحملة بكمية 13 ألف و988 طن من مادة البنزين، بعد تم احتجازها من قبل تحالف العدوان لمدة 24 يوماً في عرض البحر.

جديد "الخليج 365"

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وأوضحت شركة النفط اليمنية في بيان لها، مساء الجمعة، أن تحالف العدوان لا يزال يحتجز ثمان سفن نفطية في عرض البحر، ووصلت مدة احتجاز أولاها أكثر من 102 يوماً.

وبينت الشركة أن الكميات المحتجزة على تلك السفن بلغت “169,451” من مادة البنزين ، و”59,177″ من مادة الديزل.

وأشار البيان إلى أن تحالف العدوان يمنع تلك السفن النفطية بالإضافة إلى سفن الغذاء والدواء والغاز المنزلي من الدخول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة إمعانا منهم في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم في ظل الحاجة الماسة للمواد البترولية.

وذكر البيان أن قيادة الشركة وجهت المختصين بفرع الحديدة بالترتيب لدخول السفينة “سيلين” للربط في رصيف الميناء وبحسب الأولوية والاحتياج في حال مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لما من شأنه تغطية الاحتياجات الكاملة لمختلف القطاعات والحفاظ على الاستقرار التمويني في السوق المحلية.