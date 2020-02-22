شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطباء بلا حدود تدعم 10 آلاف ولادة في عبس الريفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الجمعة، دعم مستشفى عبس الريفي، في محافظة حجة، في إجراء أكثر من 10 آلاف ولادة، خلال العام الماضي.



وأوضحت المنظمة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، إن أعداد عمليات الولادة تزايدت خلال العام، حتى تجاوز ألف ولادة في ديسمبر الماضي.

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