شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي مروع على الصليب الأحمر بالدريهمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصف حوثي مروع على الصليب الأحمر بالدريهمي السبت 22 فبراير 2020 الخليج 365 في عدوان خسيس، قصفت مدفعية مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا، الجمعة، مقر إقامة منظمة الصليب الاحمر والمنظمات الدولية في منطقة غليفقة في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية في الدريهمي، إن الموقع المستهدف يعتبر مقر إقامة المنظمات الدولية، تتواجد فيه حالياً منظمة الصليب الأحمر الدولي. وأكدت سقوط 20 قذيفة حوثية على مقر الصليب الأحمر، موضحة أن المقر يتولى مهام توزيع المواد الغذائية والإغاثية على النازحين في الدريهمي. وتواصل مليشيات الحوثي عملية التنكيل بالمنظمات الدولية ومحاربتها ومنعها من القيام بمهامها الإنسانية بالإضافة إلى نهب وبيع المساعدات الإغاثية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف حوثي مروع على الصليب الأحمر بالدريهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.