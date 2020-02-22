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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصف حوثي مروع على الصليب الأحمر بالدريهمي
السبت 22 فبراير 2020
الخليج 365
في عدوان خسيس، قصفت مدفعية مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا، الجمعة، مقر إقامة منظمة الصليب الاحمر والمنظمات الدولية في منطقة غليفقة في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.
وقالت مصادر محلية في الدريهمي، إن الموقع المستهدف يعتبر مقر إقامة المنظمات الدولية، تتواجد فيه حالياً منظمة الصليب الأحمر الدولي.
وأكدت سقوط 20 قذيفة حوثية على مقر الصليب الأحمر، موضحة أن المقر يتولى مهام توزيع المواد الغذائية والإغاثية على النازحين في الدريهمي.
وتواصل مليشيات الحوثي عملية التنكيل بالمنظمات الدولية ومحاربتها ومنعها من القيام بمهامها الإنسانية بالإضافة إلى نهب وبيع المساعدات الإغاثية .
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