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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون المذيعة الحسناء علا الفارس التي تركت قنام ام بي سي والتحقت بقناة الجزيرة القطرية..شاهد ما حدث لها اليوم وجعلها تبكي من شدة القهر ( 2 صور )

2020/02/22 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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