شكرا لمتابعة خبر عن تحذير صحي عاجل وخطير.. لا تقرب هذه الأطعمة ولا تأكلها ابدا مهما بلغت رغبتك في تناولها لأنها.. يسبب لك النوبات المفاجئة وارتفاع الضغط والصداع النصفي.. تجنبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير صحي عاجل وخطير.. لا تقرب هذه الأطعمة ولا تأكلها ابدا مهما بلغت رغبتك في تناولها لأنها.. يسبب لك النوبات المفاجئة وارتفاع الضغط والصداع النصفي.. تجنبها

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