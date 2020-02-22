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صنعاء - ياسمين الخيامي - في تطور مفاجئ..الامارات تبدأ بمحاكمة الداعية “وسيم يوسف” .. والاخير يبكي وينهار بعد معرفة التهمة الخطيرة الموجهة اليه والتي ستدمر حياته

أحالت النيابة العامة في أبوظبي، الخميس 20 فبراير 2020، بلاغاً يتهم الداعية الديني وسيم يوسف بالترويج ، على وسائل التواصل الاجتماعي، لأفكار من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع والعنصرية، إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، بعد أيام من إعفائه من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير في العاصمة أبوظبي.

وذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن المحامي إبراهيم التميمي سلم، ، الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي ”أمر إحالة جنايات“ في القضية رقم 37 لسنة 2019 جزائي، أصدرته النيابة العامة ممثلة في إدارة التحقيقات والمعلومات.

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ووفقًا لقرار الإحالة، الصادر بتاريخ 16 فبراير الجاري، فإنه وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة وسيم يوسف؛ لأنه في غضون شهر مارس من عام 2019، ولاحق عليه بدائرة أبوظبي، نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية للترويج لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة إلى تقييد الواقعة جناية طبقاً للمواد: 1، 24، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يذكر أنه في الأول من شهر فبراير الحالي، أُعفي الداعية الإماراتي الأردني الأصل، وسيم يوسف، من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير، في قرار مفاجئ.