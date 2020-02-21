شكرا لقرائتكم خبر عن ليس في ايران ولا بيروت ..شيخ قبلي بارز يفجر مفاجأة ويكشف مكان اختباء زعيم الانقلاب واركان دولته !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/22 الساعة 12:09 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نشر الشيخ " عبدالله العكيمي " تغريدة علق فيها حول مفارقة المقارنة بين قيادات الجيش التي تستشهد في الصفوف الأمامية وقيادات الحوثيين التي تختبأ في مقر السفارة الأمريكية بصنعاء . Advertisements " اليمني اليوم" ينشر نص التغريدة: "يستشهد قادتنا الأبرار إبتداء من اللواء #القشيبي_والشدادي_واليافعي وإنتهاء بالعميد #صادق_العكيمي وهم في الصفوف الأمامية يدافعون عن الوحدة والجمهورية على عكس قادة الحوثي الجبناء الذين يختبئون داخل السفارة الأمريكية في صنعاء". الرحمة والخلود لشهداءنا الأبرار.

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