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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : المتحدث الرسمي لقوات التحالف يطلب ايقاف الحرب وفي اقرب وقت بعد ضربة ارامكو قبل قليل

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية توازن الردع الثالثة في العمق السعودي بعدد من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ. جديد اب برس : Advertisements وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت “عملية توازن الردع الثالثة”، بـ12 طائرة مسيرة نوع صماد3 وصاروخين من نوع قدس المجنح، وصاروخ ذوالفقار الباليستي بعيد المدى.

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