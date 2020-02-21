شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : رانيا يوسف تصدم الجميع وتكشف مابين «فخذيها» بظهور جريء! .. (صورة صادمة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف من خلال حسابها في انستغرام بصورة جديدة اثارت جدلا كبيرا بين متابعيها .

ووصف متابعو رانيا يوسف اطلالتها بالجريئة والفاضحة حيث ارتدت فستانا احمر قصيرا ومكشوف الصدر وعرّضها لانتقادات لاذعة .

وكشف الفستان جزءا كبيرا من مفاتن رانيا يوسف ما جعل متابعيها ينتقدون جرأتها ويذكّرونها بأنها أم لفتاتين في سن المراهقة .

وتجاهلت رانيا يوسف تعليقات المتابعين مكتفية بما كتبته مع الصورة حيث تمنت بمتابعيها السعادة

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