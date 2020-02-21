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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل الان ..السعودية تباغت الحوثيين وتنقم شر انتقام وانفجارات قوية تهز العاصمة صنعاء في هذه اللحظة والهلع يصيب كل سكان العاصمة .. (الأماكن المستهدفة)

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