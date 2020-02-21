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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يمني يباغت الجميع ويقوم بهذا الأمر الذي صعق الشعب السعودي وهز وجدان كل ابناء اليمن داخل السعودية وخارجها ..شاهد مافعله هذا المغترب قبيل ترحيله نهائيا

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