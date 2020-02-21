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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من امريكا ولا بريطانيا ولا من السعودية..هجوم مدمر على إيران يرعب كل الشعب الايراني وحالة استنفار قصوى في العاصمة الايرانية طهران والضحايا بالعشرات

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