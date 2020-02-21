شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل .. الموت يفجع الرقاصة المصرية فيفي عبده وهذا ما حدث لها قبل قليل .. شـاهد (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نعت الفنانة فيفي عبده شقيقتها الكبرى التي توفيت اليوم، وذلك عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام".

ونشرت فيفي عبده صورة لشقيقتها الأكبر وعلقت عليها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أختي في ذمة الله، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها".

وتوفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الشقيقة الكبرى للفنانة فيفي عبده، وتشيع جنازتها عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة، وتتلقى فيفي عبده العزاء على المقابر.

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