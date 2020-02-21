شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الأمريكية واشنطن، تعلن من بين اكثر من مئة وخمسين مليون امرأة عربية " فوز فتاة يمنية " بجائزة دولية مرموقة "تعرف عليها" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 04:41 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعلن في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن فوز فتاة يمنية ، بجائزة دولية مرموقة . أقرأ أيضا : محمد العرب يفاجئ الجميع بنشر مشاهد مرعبة للعمليات العسكرية وصفها "بالاعجاز العسكري" Advertisements وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" تكشف مفاجأت جديدة حول الصواريخ البالستية التي اطلقها الحوثي تجاه أراضي المملكة!! وذكرت مؤسسة فتيات مأرب، أنه "تم أختيا بنت سبأ الاستاذة ياسمين القاضي المرادي رئيسة مؤسسة فتيات مأرب MGF من بين اكثر من مئة وخمسين مليون امرأة عربية".

وأضافت المؤسسة في تغريدة رصدها " أحداث نت " اليوم ، بأن ياسمين القاضي واحدة من ضمن 12 امرأة على مستوى العالم اللاتي منحين جائزة المرأة الدولية للشجاعة ". وأفادت بأن وزير الخارجية الامريكي وزوجة الرئيس ترامب سيكونان على رأس من سيكرموا رئيسة مؤسسة فتيات سبأ ، في حفل تسليمها الجائزة في واشنطن.

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