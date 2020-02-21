شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : مليشيا الحوثي على مرمى حجر من مدينة الحزم بالجوف ..وتعزيزات حوثية كبيرة وغير مسبوقة وصلت لأسقاط الجوف ,والاعلامي محمد الربع يحذر من سقوط الجوف !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 05:28 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

ذكرت مصادر ميدانية، أن تعزيزات عسكرية كبيرة للحوثيين وصلت مساء أمس وفجر اليوم إلى جبهات القتال في محافظة الجوف.

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وقالت المصادر في تصريح لـ " أحداث نت "، قبل قليل، أن التعزيزات الحوثية إلى جبهات القتال تشمل مقاتلين وعتاد عسكري ضخم .

وأوضحت بأن مليشيات الحوثي أشعلت كافة الجبهات في محور الجوف، وتستميت للسيطرة على عاصمة المحافظة ، مدينة الحزم بعد أن حققت انتصارات أمس في جبهة مديرية الغيل ، نتيجة لتفوقها في نوعية وحجم العتاد العسكري ، على قوات الجيش التي لا تمتلك سوى أسلحة متوسطة وخفيفة وقليل من العتاد الثقيل.

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وفي ذات الصدد ، عبر محللون سياسيون ونشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي، عن استغرابهم من توقف القتال في جبهات تعز والضالع وأبين وغيرها من جبهات القتال، بالتزامن مع شن الحوثيين هجوماً شرساً ومتواصلا على الجوف .

وأكدوا أن توقف القتال في جبهات العديد من المحافظات ، منح الحوثي وجماعة الفرصة الكاملة للاستفراد بمحافظة الجوف والسيطرة عليها.

المذيع محمد الربع ، من جانبه علق قائلاً " ‏الحوثي يحشد للجوف لإسقاطها وإذا استفرد بالجوف وسقطت فمأرب أسهل عليه".

وأضاف في تغريدة رصدها " أحداث نت " اليوم، على حسابه بموقع تويتر " ‏والتحالف يحشد قواته بتجاه المهرة للسيطرة عليها. ‏في الوقت الذي يستشهد إبن محافظ الجوف مواجهاً الحوثي بسلاحه الشخصي بلا مدرعة ولادبابة".

وختم " وقع اليمنيين بين عدو جائر وحليف متربص".



