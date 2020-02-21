شكرا لمتابعة خبر عن اعداء نانسي عجرم يوجهون لها ضربة قاتلة وينشرون صور لها وهي تقبل وتحتضن الشاب السوري الذي قتله زوجها بـــــ9 رصاصات ( صورة صادمة + فيديو مثير ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اعداء نانسي عجرم يوجهون لها ضربة قاتلة وينشرون صور لها وهي تقبل وتحتضن الشاب السوري الذي قتله زوجها بـــــ9 رصاصات ( صورة صادمة + فيديو مثير )

2020/02/21 الساعة 09:09 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعداء نانسي عجرم يوجهون لها ضربة قاتلة وينشرون صور لها وهي تقبل وتحتضن الشاب السوري الذي قتله زوجها بـــــ9 رصاصات ( صورة صادمة + فيديو مثير ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.