شكرا لمتابعة خبر عن بيان عاجل للتحالف .. حول استهداف الحوثيين لـ ينبع الصناعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : العكيمي ليس لدينا وقت للتعازي من اراد ان يقدم لنا التعازي فليعزينا في متارس الشرف والبطوله ما حقيقة استشهاد نجل محافظ الجوف .. العقيد صادق أمين العكيمي، بعد سماع صوت مرعب الحوثيين : فرار جماعي وبشكل هستيري للحوثيون .. من مسقط رأس الرئيس الراحل صالح .. مخلفين أسلحتهم واحذيتهم فلكي يمني شهير .. يكشف بداية شهر رجب

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