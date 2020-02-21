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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت نتائج دراسة استعادية تمت فيها مراجعة عدة دراسات وأبحاث سابقة إن البقوليات مفيدة لصحة القلب، وإن النظام الغذائي المتوازن الذي يحمي القلب يتضمن البقول إلى جانب الخضروات والفواكه الطازجة. وتتضمن البقول الحمص والبازلاء والعدس والفول واللوبيا ذات العين السوداء والفاصوليا البيضاء.

وبحسب التقرير الذي نشرته دورية "أدفانسز إن نيوتريشن" تمتاز البقول بأنها غنية بالألياف والبروتين وأنها قليلة السكر والدهون. ورصدت الدراسة وجود صلة واضحة بين زيادة السكر والدهون في النظام الغذائي وبين تزايد خطر الإصابة بأمراض القلب. --------------------------------- شاهد ايضا : • وداعا لأمراض القلب والشرايين وضغط الدم ..هذة الاطعمة الموجودة في كل منزل تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد • أسد مفترس يلتهم طفل من قبضة والدة بلمح البصر .. شاهد كيف تصرف الأب المفجوع وفاجئ الجميع بحركة لم تخطر على بال أحد • شاهد : مذيعة قناة "العربية" اغمي عليها اثناء تقديمها الاخبار ..والسبب زوجها ! (فيديو) • وداعا لكل المنشطات : تناول "الزبيب" بهذة الطريقة لمدة ثلاثة أيام وتخلص من اخطر عشرة امراض ، أهمها الضعف الجنسي والكبد وفقر الدم ..(شاهد الفيديو) • هذة الفاكهة اللذيذة التي يتجاهلها الكثير هي سر الصحة والشباب .. تحارب الشيخوخة وتقيك من أمراض القلب والروماتيز ! Advertisements • تحذير خطير : اذا شعرت بهذه الاعراض اثناء نومك في الليل فانت مصاب بالسرطان !.. (شاهد الفيديو) • صور مهينة لرجب طيب اردغان .. شاهد كيف كان حارس شخصي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح • ذئب متوحش يهاجم مواطن تجاوز عمره الستين عام .. وعندما اوشك على افتراسه حدثت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسا على عقب .."شاهد" • أسد يلتهم رجل في ثواني ويأكل بعدة مباشرة ثلاثين كلب ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية) • مذيعة جديدة فائقة الجمال تظهر على قناة الجزيرة .. ومتابعون يطلقون عليها لقب "حورية الأرض" ..شاهد الفيديو • مذيعة كانت تقدم نشرة الأخبار وقرأت خبر وفاة زوجها فجأة ..شاهد كيف كانت ردة فعلها مذهلة للجميع ..(فيديو) --------------------------------- ولاحظت الدراسة أن تناول حصة من البقول يومياً أو أكثر يرتبط بمزيد من الوقاية للقلب. وتحث توصيات كل من جمعية القلب الأمريكية والكندية والأوروبية على أن زيادة حصة البقول كمصدر للبروتين يؤدي إلى خفض الكولسترول وضغط الدم المرتفعين، وتحسين القدرة على ضبط مستوى السكر بالدم.

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