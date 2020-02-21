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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..خلل فني ارعب الطيار واجبره على الهبوط بطائرته العسكرية في هذه المنطقة اليمنية..شاهد مالذي حدث ولمن تتبع تلك الطائرة العسكرية التي هبطت بشكل مفاجيء

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