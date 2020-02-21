التربية تعلن تقويماً جديداً لبدء الفصل الدراسي الثاني للمدارس التي شملها الإضراب

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تقويماً جديداً للبدء في الفصل الدراسي الثاني، للمدارس التي شملها الإضراب. وأقرت الوزارة "ببدء الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني، يوم السبت القادم 22 فبراير، على أن ينتهي حتى 21 رمضان القادم، الموافق 14 مايو". وبحسب الوثيقة التي حصل "يمن شباب نت"، فقد أقرت الوزارة "بدء اختبارات النقل المدرسية لنهاية الفصل الثاني، لجميع المراحل المدرسية 8 شوال الموافق 7 يونيو". Advertisements وحددت الوزارة موعداً لاختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسميها "العلمي والأدبي"، 22 شوال الموافق 14 يونيو". وشهدت مدراس بوادي وصحراء حضرموت، إضراباً للمعلمين منذ بداية الفصل الحالي، مطالبين الحكومة بصرف مستحقات مالية. نص التعميم الصادر من وزارة التربية في الحكومة الشرعية



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