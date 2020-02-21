شكرا لقرائتكم خبر عن انباء عن سقوط مديرة الغيل بالجوف بيد مليشيا الحوثي ..ومعارك شرسة تدور الآن في محيط مدينة الحزم!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 01:38 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

شنت مليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الخميس، هجوما واسعا على قوات الجيش الوطني في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، ادى الى سيطرتها على المديرية واستشهاد عدد من ابطال الجيش بينهم أركان محور الجوف العميد صادق أمين العكيمي ، وإصابة آخرين.

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وقالت مصادر إعلامية إن هدوء نسبيا تشهده المديرية عقب المعارك التي استخدمت فيها المليشيات مختلف أنواع الأسلحة، في ظل غياب كامل لطيران التحالف العربي.

واشارت المصادر الى أن مليشيات الحوثي بدأت منذ ساعات بالزحف بإتجاه عاصمة محافظة الجوف، مدينة الحزم، حيث تدور في الاثناء معارك هي الاعنف منذ بداية الحرب قبل خمس سنوات، في الجهة الجنوبية من المدينة .

ومنذ نحو شهر تدور معارك عنيفة في محافظة الجوف بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي، حيث يحاول الحوثي استعادة السيطرة على المحافظة مدفوعا بنشوة التقدم في جبهة نهم شرق صنعاء.

