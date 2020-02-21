شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعا لكل المنشطات : تناول "الزبيب" بهذة الطريقة لمدة ثلاثة أيام وتخلص من اخطر عشرة امراض ، أهمها الضعف الجنسي والكبد وفقر الدم ..(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت طبيبة مصرية تدعى "ليلى" عن وصفة طبيعية بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل ،قالت إنها تمد الجسم بطاقة غير متوقعة ولها فوائد كثيرة مذهلة .
وتحضر الوصفة الطبيعية المكونة من "الزبيب والحليب الدافئ" ، حيث يتم وضع ثلاثة ملاعق زبيب في كوب حليب دافئ وتنقيعهم من المساء حتى الصباح ، وشرب الحليب عند الصباح على معدة فارغة .
---------------------------------
شاهد ايضا :
• وداعا لكل المنشطات : تناول "الزبيب" بهذة الطريقة لمدة ثلاثة أيام وتخلص من اخطر عشرة امراض ، أهمها الضعف الجنسي والكبد وفقر الدم ..(شاهد الفيديو)
• هذة الفاكهة اللذيذة التي يتجاهلها الكثير هي سر الصحة والشباب .. تحارب الشيخوخة وتقيك من أمراض القلب والروماتيز !
• تحذير خطير : اذا شعرت بهذه الاعراض اثناء نومك في الليل فانت مصاب بالسرطان !.. (شاهد الفيديو)
• عاد من صلاة الفجر مبكرًا على غير عادته.. فوجد زوجته على الفراش تخونه مع عشيقها.. وهكذا كانت النهاية ..(صور)
• صور مهينة لرجب طيب اردغان .. شاهد كيف كان حارس شخصي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح
• ذئب متوحش يهاجم مواطن تجاوز عمره الستين عام .. وعندما اوشك على افتراسه حدثت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسا على عقب .."شاهد"
• أسد يلتهم رجل في ثواني ويأكل بعدة مباشرة ثلاثين كلب ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية)
• مذيعة جديدة فائقة الجمال تظهر على قناة الجزيرة .. ومتابعون يطلقون عليها لقب "حورية الأرض" ..شاهد الفيديو
• مذيعة كانت تقدم نشرة الأخبار وقرأت خبر وفاة زوجها فجأة ..شاهد كيف كانت ردة فعلها مذهلة للجميع ..(فيديو)
• أسد مجنون يلتهم "خنزير ضخم" خلال لحظات .. وعندما أوشك على افتراسه انقلبت الأمور رأساً على عقب وكانت النتيجة صادمة! (فيديو)
• عاجـــل : مذيعة قناة العربية تكتشف انها "حامل" اثناء تقديمها نشرة الأخبار وتسقط مغمي عليها ..(فيديو)
• وداعاً للشيب والشعر الأبيض : وصفة طبيعية متوفرة في كل منزل تنهي مشكلتك خلال يوم وأحد فقط ..شاهد
• زوجة جميلة ظلمها زوجها وسرق منها أغلى ما تملك ..وبعد ثلاث سنوات جمعتهم قناة "MBC" في برنامج "المسامح كريم" ..وعند سماع الزوجة لصوت زوجها حدثت مفاجأة لم يتخيلها أحد .. ( فيديو )
• شاهد : إكتشاف مدينة تحت الأرض يعيش فيها 50 الف شخص .. وشكلها من الداخل مفاجأة لم يتخيلها أحد .."فيديو وصور"
---------------------------------
وتعمل هذة الوصفة الطبيعية بحسب ما ذكرته الطبيبة "ليلى" على معالجة الضعف الجنسي لدى الرجال ، حيث يعادل الكوب الواحد حبة فياجرا حسب قولها.
كما ان هذة الوصفة تمد الجسم بطاقة كبيرة لممارسة المهام اليومية ، وتحسن وظائف الكبد والطحال وتعالج فقر الدم من خلال رفع "الهيموجلوبين" ، بالاضافة إلى أنها تقوي جهاز المناعة بالجسم ، وتقوي الذاكرة والنظر وتعالج الزهايمر عند كبار السن .
ومن فوائد هذة الوصفة ايضا أنها تنظم نسبة نزول الدم عند المرأة الحائض ، وتعالج الوهن والضعف لدى المرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر وداعا لكل المنشطات : تناول "الزبيب" بهذة الطريقة لمدة ثلاثة أيام وتخلص من اخطر عشرة امراض ، أهمها الضعف الجنسي والكبد وفقر الدم ..(شاهد الفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.