شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعا لكل المنشطات : تناول "الزبيب" بهذة الطريقة لمدة ثلاثة أيام وتخلص من اخطر عشرة امراض ، أهمها الضعف الجنسي والكبد وفقر الدم ..(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت طبيبة مصرية تدعى "ليلى" عن وصفة طبيعية بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل ،قالت إنها تمد الجسم بطاقة غير متوقعة ولها فوائد كثيرة مذهلة .

وتحضر الوصفة الطبيعية المكونة من "الزبيب والحليب الدافئ" ، حيث يتم وضع ثلاثة ملاعق زبيب في كوب حليب دافئ وتنقيعهم من المساء حتى الصباح ، وشرب الحليب عند الصباح على معدة فارغة .

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وتعمل هذة الوصفة الطبيعية بحسب ما ذكرته الطبيبة "ليلى" على معالجة الضعف الجنسي لدى الرجال ، حيث يعادل الكوب الواحد حبة فياجرا حسب قولها.

كما ان هذة الوصفة تمد الجسم بطاقة كبيرة لممارسة المهام اليومية ، وتحسن وظائف الكبد والطحال وتعالج فقر الدم من خلال رفع "الهيموجلوبين" ، بالاضافة إلى أنها تقوي جهاز المناعة بالجسم ، وتقوي الذاكرة والنظر وتعالج الزهايمر عند كبار السن .

ومن فوائد هذة الوصفة ايضا أنها تنظم نسبة نزول الدم عند المرأة الحائض ، وتعالج الوهن والضعف لدى المرأة.

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