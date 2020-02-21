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صنعاء - ياسمين الخيامي - “ظهرت تبكي بحرقة “.. شاهد فيديو صادم: زوجة قصي خولي تتوعد زوجها وتتهمه بـ “تمثيل الأبوة”

كشفت زوجة الفنان قصى خولي، وتدعى مديحة الحمداني، عن وضعها الصعب الذي تعيشه مع ابنها العميد جونيور بسبب زوجها.



واتهمت “مديحة” في فيديو وثقته عبر حسابها على “إنستغرام”، وهي تقود سيارتها في الولايات المتحدة، زوجها قصى ، بأنه جعلها عرضة لكل شخص “يسوى أو ما يسوى”.

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“ظهرت تبكي بحرقة “.. شاهد فيديو صادم: زوجة قصي خولي تتوعد زوجها وتتهمه بـ “تمثيل الأبوة”

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زوجة قصي خولي تتوعد زوجها وتتهمه

وأضافت أنها شاهدت مقابلة قصي خولي في أحد البرامج والذي تحدث فيه أنه أب مثالي ويقوم “بتحميم” ابنه مرتين في النهار، مؤكدة أنها لا تلومه في نفس الوقت لأنه إنسان ممثل وهذا عمله، فمن الطبيعي أيضا أن يمثل دور الأب الذي ليس موجودا على أرض الواقع.

وأوضحت أنها صمدت لمدة سنة كاملة أمام من يتحدث عنها وعن ابنها، فظلموها ولم ترد على أحد منهم، لأنها ليست إنسانة مؤذية، لكن بعد الذي شاهدته على التلفاز وتقصد مقابلة قصي خولي، صارت تضحك بسبب الظلم، واصفة زوجها بالأب غير المثالي.

وكشفت عن أنها تعيش في قهر وظلم بسبب زوجها لأنها لا تستطيع توفير أبسط حقوق ابنها أو استقراره ورغم ذلك تتعرض لحملة تشويه وإهانة، حتى انهارت كذلك بعد رؤية زوجها وهو يتحدث في برنامج تلفزيوني عن ابنه.



وهددت زوجها بأن أي موضوع سيتحدث به كذبا في مقابلته المقبلة سوف تظهر على مواقع التواصل وتكشف الحقائق أمام الجمهور عن تصرفاته وأفعاله تجاهها وابنهما، مختتمة كلامها بأنها صمتت بما فيه الكفاية، وحقها سوف تحصل عليه مهما كان.