البحسني يرعى اتفاقية مشروع شق وسفلتة 16 كلم للشوارع الداخلية لمدينة الشحر وضواحيها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020 رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم، اتفاقية مشروع شق وسفلتة 16 كلم للشوارع الداخلية لمدينة الشحر وضواحيها بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبتكلفة إجمالية بلغت ستة مليون ومائة وأربعة وستون الف وستمائة وستة وتسعون دولار.

ونصت الإتفاقية على تنفيذ مجموعة الركائز للنقل والمقاولات لأعمال المشروع لكافة بحسب بنود الاتفاقية والمواصفات الفنية والشروط المرجعية العامة وجداول الكميات خلال فترة عامين تبدأ من تاريخ توقيعها. حضر التوقيع مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة ومدير عام مديرية الشحر المهندس امين بارزيق ومالك مجموعة الركائز للنقل والمقاولات صالح بارشيد ومديرها العام عمر بامعلم ومهندس المشروع المهندس سعيد الشوق.

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