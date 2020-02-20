عدن .. تدشين فعاليات اليوم الوطني للبيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

دشنت الهيئة العامة لحماية البيئة صباح اليوم أولى فعاليتها بمناسبة اليوم الوطني للبيئة 20 فبراير 2020م، وذلك تحت شعار معًا لبيئة يمنية نقية .

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وافتتح وكيل محافظة عدن، خالد الجعيملاني، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عمار العولقي المعرض البيئي الأول الذي أقيم في مدرسة التفوق النموذجية بالمعلا بحضور عدد من الشخصيات والمهتمين بالشأن البيئي والأكاديمين وبمشاركة طلاب وأكاديمين ومساهمة من رجال الأعمال.

واشاد العولقي بالتفاعل الكبير الذي حضي به المعرض اليوم حيث نشر فيه مجموعة من الابتكارات لمجموعة من الطلاب في مجال حماية البيئة واستخدام الطاقة البديلة وإعادة تدوير المواد واستخدامها في صنع مجسمات وأدوات مفيدة.

وافاد العولقي بان الهيئة ستعمل على زيادة الفعاليات والندوات والورش الخاصة بالوعي البيئي.

واختتم الحفل الذي أقيم وزارة المياه ومحافظة عدن بتكريم عدد من الشخصيات والمشاركين في فعالية اليوم.