شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 20 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي :

البحسني يناقش ترتيبات إعداد خطة الرؤية الاستراتيجية لمكاتب الشؤون والعمل بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/460942/ مروحية عسكرية تابعة للجيش تهبط إضطراريا في وادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/460943/ شاهد.. تعميم مهم للمواطنين بتعز في الإبلاغ عن أي عملية سطو أو احتلال لمنازلهم https://www.elyamnelaraby.com/460963/ خاص.. الكشف عن السلطة الديكتاتورية لقيادات الإخوان في تعز https://www.elyamnelaraby.com/460967/ تفاصيل المعارك الأخيرة بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/460971 الخشيبان: جماعة الإخوان بشقها الإرهابي أحكمت الحبل السري بينها وبين المنظمات الإرهابية https://www.elyamnelaraby.com/460972/ شاهد .. ما لا تعرفه عن أسد التواهي في عدن https://www.elyamnelaraby.com/460976/ الحوثية تواصل تفخيخ المواد الدراسية لطلاب مدارس صعدة https://www.elyamnelaraby.com/460977/ مالية تعز تتمكن من وقف تغول إمبراطورية "الكريمي" https://www.elyamnelaraby.com/460978/ Advertisements #حظر_الاخوان_مطلبي .. هاشتاج جديد يكشف مؤامرات التنظيم في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/460981/ إفتتاح محطة كهرباء لودر الإسعافية في أبين بقدرة 10 ميجا وات https://www.elyamnelaraby.com/460982/ اختفاء طالبة بعد خروجها من منزلها إلى المدرسة في العاصمة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/460985/ الحضرمي يبحث مع السفير الصيني ترتيبات نقل رعايا اليمن من ووهان https://www.elyamnelaraby.com/460986/ الدعيس يدعو السلطات اللبنانية لمراجعة إجراءات دخول اليمنيين إلى أراضيها https://www.elyamnelaraby.com/460989/ حضرموت.. "شاكر بنش" يؤكد على أهمية تعزيز التنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الأمن https://www.elyamnelaraby.com/460991/ رئيس إنتقالي عدن يطلع على المهام التي انجزتها اللجنة القانونية والاستشارية بالمجلس https://www.elyamnelaraby.com/460994/ تعز.. مقتل طفلة برصاص قناص حوثي غربي المدينة https://www.elyamnelaraby.com/460995/ الجيش الوطني يهاجم مواقع الميليشيات في المصلوب بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/461001/ الميليشيات تقصف معسكراً في لودر بأبين https://www.elyamnelaraby.com/461009/ قبليون يفجرون منزل محامي في ريف إب https://www.elyamnelaraby.com/461007/

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