عـــــاجل.. مليشيات الحوثي تمطر مدينة عدن بقذائف الهاون ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في مدينة لودر بمحافظة أبين الجنوبية أن ثلاثة انفجارات هزت مدينة لودر مغرب اليوم الخميس . وبحسب المصدر أن الانفجارات ناتجه عن إطلاق قذائف باتجاه المدينة . جديد "الخليج 365" Advertisements وافاد سكان محليون بمدينة لودر أن الانفجارات وقعت بالقرب من معسكر للجيش ومنازل السكان المحليون الواقعة أسفل عقبة ثرة .

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