شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : زينبيات مليشيا الحوثي يصدمن العالم بعد قيامهن بهذا العمل الصادم والغير مسبوق !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/20 الساعة 09:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أقدمت ميليشيات الحوثية الارهابية في اليمن قبل قليل باقتحام اشهر الكافيات في العاصمة صنعاء وأغلاقه تحت تهديد السلاح . Advertisements أقرأ أيضا : ’’ليلى عبداللطيف‘‘ العرافة اللبنانية ,بعد تحقق توقعاتها بشأن انتشار ‘‘كورونا‘‘ في الصين.. تفاجيء أمراء وملوك ثلاث دول خليجية بتوقعات مفاجأة هذا ماسيحدث في دولكم عام 2020 "فيديو" وأكدت مصادر مطلعة قيام مجموعة من ميليشيات الحوثي برفقة فرقة الزينبيات على مهاجمة كافيه اوفيليا النسائي بالعاصمة صنعاء والاعتداء على مالكته شيماء محمد وهددوها بالقتل , كما قاموا بطرد وبشكل مهين العاملات في المقهى ورواده من النساء دون أي سبب يذكر .

يذكر ان ميليشات الحوثي أقدمت ومنذ احتلالها للعاصمة اليمنية صنعاء وتحت قوة السلاح على افعال مشابهة .



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