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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..السعودية تتعرض لهجوم جوي مباغت وشرس واعلان حالة استنفار قصوى وتحذير عاجل لكل السعودين والمقيمين( فيديو مرعب )

اجتاحت المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس أسراب من الجراد وبأعداد هائلة.

وانتشرت مقاطع فيديو عدة على مواقع التواصل الاجتماعي لأسراب الجراد بكثرة على كورنيش مدينة الخبر ومدينة الدمام.

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ومن جانبها أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن بداية التكاثر كانت مبكرة، وذلك في منتصف شهر يونيو من العام الماضي 2018، واستمر خلال الأشهر الماضية، مكوناً عدة أجيال من الجراد الصحراوي.

وأفادت بأنه بحكم الظروف الحالية غير الملائمة لبقاء الجراد الصحراوي في الربع الخالي، فقد أجبرته تلك الظروف على الهجرة باتجاه الرياح، حتى يجد غطاء نباتياً جيداً.

وأشارت إلى أنه لا يستبعد مشاهدة مزيد من الأسراب في غرب الأحساء بالمنطقة الشرقية وجنوب الرياض في المشاريع الزراعية.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم تناول الجراد؛ لاحتوائه على مبيدات سامة.

وتنتشر ظاهرة أسراب الجراد في السعودية، آخرها السرب الذي غزا المملكة في يناير/كانون الثاني الماضي؛ ما دفع السلطات إلى إطلاق عملية تنظيف للقضاء على الحشرات.

وتستطيع أسراب الجراد الطيران لمسافة تصل إلى 150 كيلومترًا في اتجاه الريح، وبوسع الحشرات البالغة تناول طعامًا طازجًا كل يوم يوازي وزنها تقريبًا.