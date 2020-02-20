شكرا لمتابعة خبر عن سلطان عمان الجديد يباغت كل حكام الخليج ويصدر قرار عاجل لم يسبقه اليه اي حاكم عربي او خليجي حتى السلطان قابوس لم يجروء على فعله ( نص القرار ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سلطان عمان الجديد يباغت كل حكام الخليج ويصدر قرار عاجل لم يسبقه اليه اي حاكم عربي او خليجي حتى السلطان قابوس لم يجروء على فعله ( نص القرار )

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