شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. هادي يوجه ضربة معلم للزبيدي وولي عهد ابو ظبي وليلة نصر عظيمة..قوات الشرعية تحرر هذه المناطق الهامة التي كان المجلس الانتقالي يحلم بالسيطرة عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. هادي يوجه ضربة معلم للزبيدي وولي عهد ابو ظبي وليلة نصر عظيمة..قوات الشرعية تحرر هذه المناطق الهامة التي كان المجلس الانتقالي يحلم بالسيطرة عليها

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