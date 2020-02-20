مسلحون قبليون يفجرون منزل محامي في ريف إب

فجّر مسلحون قبليون، الأربعاء، منزل محامي في محافظة إب، وسط اليمن، إثر تداعيات مواجهات مسلحة بين أسرتين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.



وقالت مصادر "يمن شباب نت " إن مسلحين من أسرة "الطاهري" اقتحموا منزل المحامي "علي السنحاني" بمديرية ريف إب، وفجروه بعد نهب محتوياته.



ولم يكن المحامي "السنحاني" على علاقة بالأحداث التي اندلعت بين شقيقه وأفراد من أسرة "الطاهري"، وفق المصادر.



وتأتي الحادثة بعد ثلاثة أسابيع من قيام مسلحين من ذات الأسرة بتفجير منزلين لأفراد من أسرة "السنحاني" على خلفية خلافات على ممر بقرية "الشرنمة" بريف إب، خلفت 9 قتلى وجرحى.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الحوثيين، فوضى أمنية عارمة، وصراعات محلية تغذيها أجنحة في المليشيا الحوثية، وأدت في مجملها إلى ارتفاع كبير في معدل الجريمة الجنائية.



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