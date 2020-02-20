شكرا لبحثكم عن خبر وزارة “العمل ” السعودية تبدأ إصدار وثائق العمل الحر.. وهذه أهدافها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، البدء في إصدار وثائق العمل الحر لفئة التنمية الريفية، من خلال إجراءات سريعة وميسرة. وأوضحت الوزارة أن مبادرة العمل الحر، تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل في المملكة، للمساهمة في إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات.
وتتميز هذه المبادرة بسهولة إصدارها وحلول دفع رقمية لحاملها وفتح حساب بنكي مرتبط بالمهنة بالإضافة للحصول على تخفيضات وباقات خاصة لحاملي وثيقة العمل الحر.
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